Самое длительное затмение Луны в XXI веке - миллионы зрителей в восторге

В ночь с 27 на 28 июля завершилось самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или еще пройдут в текущем столетии.

Затмение началось в 21.24 (по кишиневскому времени) 27 июля, а его полная фаза прошла с 22.30 до 00.13. Всего в XXI веке пройдет 225 лунных затмений, причем лишь 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. Естественный спутник Земли погрузился в северную часть тени и прошел через ее центр. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово-красный оттенок.