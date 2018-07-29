День ВМФ России с участием В. Путина проходит в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей, которые в воскресенье принимают участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, и поприветствовал их экипажи.

В Главном военно-морском параде, который одновременно проходит в Санкт-Петербурге и в Кронштадте, примут участие 41 боевой корабль и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов России. В небе парадным строем пролетят десятки истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов, среди которых впервые над Северной столицей появится уникальный вертолет-разведчик Ка-31Р.

Историческую часть парада откроют артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск в годы Великой Отечественной войны. Затем зрители увидят новинки боевой морской техники: большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", корабль-разведчик "Иван Хурс", фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350. Также перед гостями праздника пройдет новейший малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 "Каракурт".