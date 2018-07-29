Уникальные танковые соревнования АрМИ-2018 в Подмосковье

"Танковый биатлон-2018" проходит с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр, которые открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.

Сборная России впервые выходит на полигон 29 июля в заезде против команд Ирана и Сербии. По жеребьевке России выпал синий цвет.

Рекорд трассы принадлежит российскому экипажу и составляет 19 минут 20 секунд, установлен в 2017 году и до сих пор не побит.

Ранее, 28 июля, в заезде схлестнулись команды из Индии, Азербайджана, ЮАР и Зимбабве. Победу одержали танкисты из Азербайджана. Вторыми пришли индийцы, Зимбабве финишировали на третьем месте. Замкнули четверку танкисты из ЮАР.