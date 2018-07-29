Музыка на операционном столе: скрипач играл во время операции на мозге

Страдающий от тремора рук профессиональный музыкант решился на уникальный эксперимент в своей жизни.

Виртуоз смычка играл на любимой скрипке в то время, как нейрохирурги проводили операцию на его головном мозге, чтобы избавить пациента от тремора рук — фатального для музыканта недуга.

"Когда я ранее вел смычок по струнам, я неожиданно ощутил, что он трясется. В других профессиях это бы не вызвало беспокойства. Но если ты скрипач, твоя карьера зависит от устойчивости твоей игры", — рассказал музыкант.

Хирурги оборудовали скрипку и смычок датчиками, которые отслеживали движение рук музыканта, чтобы понять, насколько эффективно проходит операция. В результате скрипачу вновь удалось избавиться от незначительного, но серьезного для его профессии недуга.