Убийство на футбольном поле во время игры попало на видео

Товарищеский матч между английским "Манчестером Юнайтед" и американским "Сан-Хосе Эртквейкс" омрачил печальный казус. Смотрите на видео, что произошло прямо на футбольном поле.

"Птичку жалко" — именно так можно озвучить этот печальный случай на футбольном поле. Во время товарищеского матча "Манчестер Юнайтед" и американской командой "Сан-Хосе Эртквейкс" на поле залетела птица. Так получилось, что она попала под ногу игрока. От мощного удара "пернатая гостья" скончалась на месте.

В июне аналогичная ситуация произошла во время игры сборной Ирана и Испании. Но тогда она завершилась положительно. Птица упала на поле, а испанский защитник Жерар Пике помог ей улететь. Видео с маленьким подвигом игрока выложили в соцсети.