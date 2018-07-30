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Убийство на футбольном поле во время игры попало на видео

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© Youtube / Xul

Товарищеский матч между английским "Манчестером Юнайтед" и американским "Сан-Хосе Эртквейкс" омрачил печальный казус. Смотрите на видео, что произошло прямо на футбольном поле.

"Птичку жалко" — именно так можно озвучить этот печальный случай на футбольном поле. Во время товарищеского матча "Манчестер Юнайтед" и американской командой "Сан-Хосе Эртквейкс" на поле залетела птица. Так получилось, что она попала под ногу игрока. От мощного удара "пернатая гостья" скончалась на месте.

В июне аналогичная ситуация произошла во время игры сборной Ирана и Испании. Но тогда она завершилась положительно. Птица упала на поле, а испанский защитник Жерар Пике помог ей улететь. Видео с маленьким подвигом игрока выложили в соцсети.

Теги:
птица, убийство, футбол
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