Да не оскудеет рука дающего - для него крокодилы как ручные

Мужчина кормит мясом пятерых крокодилов - даже на видеозаписи это выглядит жутко... но умилительно.

На песчаном берегу уселся на корточки мужчина в простой одежде, напоминающей национальный костюм какой-то из африканских стран.

Но мужчина не просто прохлаждается, а кормит своих подопечных.

Он распределяет принесенные с собой куски мяса между всеми пятью крокодилами, а животные ведут себя спокойно, поглощая угощение и не зарясь на своего благодетеля как на дичь.

Но в конце этой небольшой видеозаписи почему-то кажется, что одного из чешуйчатых, самого дальнего от снимавшего на камеру, кормилец почему-то обделил.

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