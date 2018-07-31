Доброе утро, человек: вот что умеет делать эта Игуана

На видео запечатлено, как мужчина несколько раз медленно помахал рукой ящерице из-за стекла террариум. Реакция рептилии была неожиданной.

Сначала ящерка внимательно наблюдает за движениями за стеклом, потом переходит на веточку поближе к стенке террариума и приветливо помахала лапой в ответ.

Пользователи соцсетей, где ролик приобрел бешеную популярность, были очень удивлены реакцией Игуаны. Но специалисты пояснили, что с помощью такого жеста животные общаются между собой. Можно удивляться или нет, но согласитесь, это видео умиляет. Кажется, что ящерка просто приветлива и воспитана. А недавно по улицам Кишинева разгуливала настоящая бестия>>>

Еще больше позитивного видео и веселых историй — в сюжете "Утро с нами">>>