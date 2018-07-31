Бульдог на десерт - так поступают на Тайване

Этот десерт очень сложно съесть — в одном из кафе на Тайване на сладкое подают кондитерские изделия из шоколадного мусса, которые как две капли воды, похожи на щенков английского бульдога.

Посетители признаются, что им психологически очень сложно разрезать ножом это блюдо — очень уж натуралистично оно выглядит, если смотреть под определенным углом.

Новое блюдо стало хитом меню, очередь за ним образовывается задолго до открытия кафе.

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Владелица кафе Чет И-Танг, отвечая на вопрос, почему была реализована именно эта идея для меню, ответила, что, когда открывала кафе, арендодатель поставил ей условие — никаких животных.

"Я всегда жалела, что не могу завести домашнее животное в своем заведении. Поэтому я "выращиваю" питомцев на своих полках для угощений", — сказала Чет.

По ее словам, скоро на прилавках появится и французский бульдог в шоколаде.