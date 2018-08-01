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Как стать звездой — два малыша с канистрами на огороде покорили сеть

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© Facebook / Krvngkú Kùnglvng

Маленькие музыканты из Мьянмы показали такой драйв, который не способны выдать многие профессиональные артисты.

В этом видео вы найдете то, что нужно в конце тяжелого рабочего дня — настоящий "отвязный" драйв, которого так не хватает многим современным музыкантам. Сначала вам покажется, что вы совершенно зря смотрите это видео. Нет ничего необычного в том, что два мальчика из Мьянмы, явно из какого-то далекого села, в огороде на задворках играют на канистрах и поют на непонятном языке неизвестную песню. Да, возможно, это трогательно, но не более того.

Но чем дальше вы слушаете дуэт юных музыкантов, тем сильнее поддаетесь магии происходящего. Мальчики безукоризненно держат ритм, хоть и играют на металлоломе и кусках пластика вместо инструментов. При этом детишки выдают такой неподдельный драйв, который вы не во всяком ночном клубе сможете отыскать. А в конце сидящий за грудой старых жестянок юный ударник "двинет" потрясающее соло, которое сделает честь и опытному рок-музыканту.

В любом случае, несколько минут своего времени вы потеряете не зря — дело того стоит. С этим согласны пользователи Facebook — видео с выступлением юных сельских талантов набрало всего за два месяца 3,5 миллиона просмотров и 68 тысяч репостов.

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