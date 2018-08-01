Все ради красивого кадра: журналистка подставила голову под винт вертолета

Боевая техника пролетала максимально низко над девушкой. Несмотря на сильнейшие порывы ветра и клубы пыли, журналистка закончила съёмку. Но услышать ее стендап зрители так и не смогли.
Пока журналистка читала на камеру текст, прямо над ней, в нескольких метрах, пролетел Ми-24. Смотрите на видео, как это было.
Боевая техника пролетала максимально низко над девушкой. Несмотря на сильнейшие порывы ветра и клубы пыли, журналистка закончила съёмку. Но услышать ее стендап зрители так и не смогли.
та история произошла в Кыргызстане, но может быть поучительной для мужчин из разных стран. Любопытное видео, которое набирает бешеные просмотры в соцсетях.
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