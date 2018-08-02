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Корова научилась включать воду из крана - видео

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Тема:
Утро с нами! (64)
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© Facebook / Я в Шоке

Многие считают, что коровы — самые глупые существа на свете. Эта корова блистательно опровергает обидное утверждение, смотрите на видео, как она мастерски справляется с водопроводным краном.

Как выяснилось, эти животные могут не только часами методично пережевывать траву, но и очень неплохо соображать.

На видео попала корова, которая пьет из водоразборной колонки. Чтобы из нее полилась вода, надо нажать на рычаг. Неизвестно, каким именно образом этот представитель крупного рогатого скота научился включать воду — просто наблюдая за тем, как это делает кто-то другой, или случайно надавив на железную рукоятку.

Но факт остается фактом. Корова не только понимает, что надо нажать на рычаг, чтобы полилась вода — но понимает и что если вода вдруг исчезла, то надо нажать еще раз.

Тема:
Утро с нами! (64)
Теги:
колонка, водопой, корова, животное, смена, Примечательные факты
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