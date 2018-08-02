Первая мировая война: архивные кадры к 104-летию открытия Восточного фронта

Первого августа 1914 года, 104 года назад, Германия объявила войну России. Уже второго августа начались боевые действий.
Смотрите уникальные архивные кадры, снятые в России в первые дни Германской, как тогда ее называли, войны.
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Первого августа 1914 года, 104 года назад, Германия объявила войну России. Уже второго августа начались боевые действий.
Смотрите уникальные архивные кадры, снятые в России в первые дни Германской, как тогда ее называли, войны.
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