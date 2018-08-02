Экстремальный танец девушки в коротких шортах на дороге попал на видео

Ольга Доржиева взбудоражила подписчиков в Instagram. Набирающий популярность флешмоб с танцами у автомобиля на этот раз обошелся без травм и жертв, а подписчики по достоинству оценили фигуру и подвижность Ольги.

Участники нового популярного интернет-челленджа #InMyFeelings включают песню рэпера Дрейка In My Feelings, выпрыгивают из автомобиля на ходу и начинают танцевать. Водитель записывает все происходящее на камеру и выкладывает в сеть.

Флешмоб уже признали опасным в ряде стран, однако Ольга сделала все аккуратно.

В ответ девушка получила огромное количество положительных комментариев: "Просто супер!","Тоже так хочу танцевать!", "Шикарно"," "Мечта!", "Я в шоке с вашей фигуры". Видео нашли и опубликовали журналисты Sputnik Армения.