Крики и плач: пассажир снял на видео момент авиакатастрофы в Мексике

В среду в Мексике потерпел крушение пассажирский самолет Embraer-190. В момент авиакатастрофы на борту воздушного судна находился 101 человек — 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Жертв в результате ЧП нет, 18 человек пострадали. Всех тех, кто получил травмы, доставили в госпиталь Дуранго. В четверг в Сети появилось видео, на котором заснят момент катастрофы и ее последствия. На кадрах запечатлено, как самолет начинает терять высоту, потом происходит удар о землю. Слышны плач и крики. Салон постепенно наполняется дымом.

Автор ролика — пассажир этого авиарейса, 32-летний иммигрант из Ирана.