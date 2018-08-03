Как выглядит апокалипсис изнутри: в Сеть выложили видео пожара в Греции

Житель Греции Танасис Вулисмас во время пожара снял "от первого лица" видео, как его дом охватывал огонь.На кадрах видно, как огонь сначала подбирается к зданию, перекидывается на дом, а затем пламя "проглатывает" оператора.

Пользователи начали беспокоиться за мужчину, а также за маленького кота, который промелькнул в видео. "Господи, помилуй!"— воскликнули пользователи и поинтересовались: остался ли жив автор ролика?

Как выяснилось позже, попавший в пожар грек и его кот выжили. На следующий день Вулисмас опубликовал на YouTube это видео.

В пятницу, 3 августа, стало известно, что отвечавший за пожарную службу министр защиты граждан Греции Никос Тоскас подал в отставку и заявил, что после гибели людей не может оставаться в должности.

"Природная катастрофа и потеря многих наших соотечественников в Мати выше моей воли продолжать исполнение обязанностей, о чем я сказал публично с самого начала", — продолжил Тоскас.

В Восточной Аттике 23 июля в катастрофическом пожаре погибли около 90 человек. Огненный смерч прошёл по нескольким городкам, почти все люди погибли в прибрежном городке Мати. Тоскас сразу же после трагедии подавал прошение об отставке, но его тогда не принял глава правительства.

Тоскас — отставной военный. Во время службы он занимал ряд должностей в генштабе Греции, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В 2005 году он вышел в отставку в звании генерал-майора.

Министерство защиты граждан входит в состав МВД Греции. Оно отвечает за работу полиции и пожарной службы и за гражданскую оборону.

Отставки ответственных министров и всего правительства во главе с Ципрасом требовала оппозиция после пожаров.