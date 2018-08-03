Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Балерины и танцовщики исполняют фрагменты из величайших балетов на самых оживленных улицах мексиканской столицы.
В Сети набирает просмотры видеоролик, на котором запечатлено, как американский хоккеист пытался дать девочке-болельщице шайбу на память, но ему это никак сперва не удавалось.
Крушение винтокрылой машины сняли на видео - смотрите кадры с места происшествия.
Пассажир злополучного авиарейса заснял момент удара самолета о землю, ролик попал в Сеть.
Количество патрулей в ближайшие дни вырастет вдвое – с чем связана мобилизация сил правоохранителей.
Несчастный случай произошел на сельском озере рядом с домом, где проживали дети.
Проверки двух медицинских учреждений завершились тем, что у врачей обнаружили в общей сложности более восьми миллионов леев.
Выпил и решил развлечься: мужчина в Риге взял топор и разбил окна двух патрульных полицейских машин.
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не считает необходимым объявлять компартию республики (КПЛ) преступной организацией.
Капитан исследовательского судна Mare Велло Мясс рассказал Sputnik о своей работе и перспективах подводной археологии Эстонии.
Сотрудники милиции задержали жителя Витебска, который знакомился в интернете с девушками, жил у них, а затем скрывался с ювелирными изделиями.
Археологи в ходе экспедиции в древнем городе-крепости Самшвилде обнаружили уникальные монеты, принадлежащие трем царям Грузии.
О том, как в сухумской городской поликлинике оформляют российские полисы ОМС, почему людям нужно медстрахование и как получить документы, читайте в материале Sputnik.
Азербайджан планирует провести запуск второго телекоммуникационного спутника Azerspace-2/Intelsat 38 в сентябре этого года.
У армянского пива долгая и древняя история, исчисляемая в тысячах лет. В свое время этот напиток покорил даже Александра Македонского.
Более ста жителей казахстанского Павлодара стали "бомжами": неожиданно владельцы квартир оказались выписанными из собственного жилья.
В Бишкеке задержали водителя маршрутки, который смотрел видео на смартфоне прямо во время движения.
Совместный таджикско-турецкий завод в Душанбе будет собирать автобусы, микроавтобусы и грузовые автомобили с двигателями компании Mercedes.
Берунийском районе Калакапакстана молодого человека линчевали из-за подозрений в воровстве.
В МВД Южной Осетии рассказали подробности задержания подозреваемых в пособничестве побегу из ИВС особо опасного преступника.
Выпил и решил развлечься: мужчина в Риге взял топор и разбил окна двух патрульных полицейских машин.
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не считает необходимым объявлять компартию республики (КПЛ) преступной организацией.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik