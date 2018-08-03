Мальчик с синдромом Дауна радуется своему портрету на плече брата - видео

Невероятно трогательные кадры с реакцией парня, когда он видит татуировку своего лица в пасти льва, набитую на руке брата, разлетелись по всему Интернету. Эти кадры опубликовала мать главных героев видео Соарес Шейла на своей странице в Facebook. Прикрепив несколько фотографий своих сыновей, она написала: "Посмотрите на реакцию моего щеночка, который благодарен брату за такой поступок – татуировку его лица в пасти льва", отмечает Sputnik Грузия.
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На видео видно, как старший брат садится в машину, разворачивает корпус и показывает младшему, Эрику, свою руку. На ней красуется татуировка, в которой можно разглядеть очертания льва. Эрик трогает руку брата и с удивлением рассматривает рисунок.
Когда парень понимает, что изображено на татуировке, он с улыбкой целует брата. Затем Эрик снова возвращается к рассматриванию рисунка и в конце тянется обниматься.
В комментариях к посту матери многие пользователи отмечают, что безумно тронуты этим видео, которое показывает красивую и истинную любовь братьев. Ролик разместили и на популярном форуме Reddit, где он набрал 116 тысяч одобрений и собрал сотни восторженных комментариев.
"Я думаю, это самое милое, что я видел за всю свою жизнь", – пишет пользователь meowmixalots.
"Это как раз то тепло, сострадание и любовь, в которых должно существовать человечество. Мы можем сделать мир гораздо лучше. Этот парень потрясающий, и его любовь к брату – это то, из чего сделаны семьи", – комментирует другой участник форума Obnoxiousjimmyjames.
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