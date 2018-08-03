Профессионализм и военное мастерство: яркие моменты конкурсов АрМИ-2018

Россия занимает первое место по результатам первых шести дней Армейских международных игр, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рейтинге государств, который составляется по количеству призовых мест, занятых командами на различных этапах конкурсов, первое место занимает Россия. На втором месте Китай, на третьем — Казахстан. Далее за лидерами рейтинга следуют Беларусь, Узбекистан, Иран, Армения, Египет", — говорится в сообщении.

"Все команды показывают высокие результаты, хорошую подготовку, а самое главное — слаженные действия! Ведь армейские игры — это, прежде всего, борьба команд", — приводит департамент слова главного судьи игр, генерал-майора Александра Перзяева.

Военные игры АрМИ-2018 продлятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран мира. В них принимают участие команды из 32 стран.