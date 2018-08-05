Щенок хаски быстро сообразил, куда нужно спрятаться от жары

В республике Алтай щенок хаски по кличке Тося забрался в отделение морозильной камеры и всячески отказывался покидать свое убежище.
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В республике Алтай щенок хаски по кличке Тося забрался в отделение морозильной камеры и всячески отказывался покидать свое убежище.
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