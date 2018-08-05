Появилось видео жуткого ДТП под Калугой, где погибли граждане Молдовы

Запись с видеорегистратора момента ДТП в Калужской области, где погибли шестеро граждан Молдовы, появилась в сети.

На опубликованных кадрах виден момент столкновения автобуса, в котором ехали граждане Молдовы, с легковым автомобилем. Трагическое ДТП произошло в Калужской области утром 4 августа. Запись с видеорегистратора разместили в Youtube. В результате аварии погибли восемь человек, из которых шестеро — граждане Молдовы, а еще восемь наших соотечественников пострадали.

© Sputnik / Osmatesco Молдаване погибли в ДТП в России: куда обращаться родственникам

По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило в 07.20. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

Информации о жертвах и пострадавших в ДТП практически нет. Официально власти РМ сообщили только, что раненые граждане Молдовы — люди в возрасте от 19 до 47 лет.

Вечером в субботу, в 17.30, группа офицеров Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы отправилась в Калужскую область. Они займутся процедурой репатриации тел погибших, а также помогут раненым.

Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр страны Павел Филип выразили соболезнования семья погибших.