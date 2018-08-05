Работа президентской охраны в момент покушения

Смотрите на видео, как охрана моментально отреагировала на взрыв, произошедший во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и прикрыла главу государства.

Покушение на Мадуро совершили во время публичного мероприятия, приуроченного к очередной дате создания Национальной боливарианской гвардии.

Министр связи и информации Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.

Глава верховного суда Венесуэлы Майкель Морено назвал случившееся терактом.

Сам Мадуро пообещал добиться максимального наказания для тех, кто совершил покушение на его жизнь.