Люди толкали друг друга, когда на них бросился разъяренный бык

Бык прорвался через заградительный барьер и выпрыгнул на трибуну, пострадало 40 зрителей, в их числе были и дети.
Бык прорвался через заградительный барьер и выпрыгнул на трибуну, пострадало 40 зрителей, в их числе были и дети.
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Запись с видеорегистратора момента ДТП в Калужской области, где погибли шестеро граждан Молдовы, появилась в сети.
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Российский дипломат Олег Васнецов прибыл в Молдову и уже провел встречу в молдавском внешнеполитическом ведомстве.
В результате инцидента на автостраде есть пострадавшие, движение блокировано.
Суд в Латвии приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина республики к трем годам заключения условно.
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Слишком настойчивые эстонские продавцы книг вызвали подозрение у жителей американского города Эль-Пасо.
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Американское издание The Washington Post посвятило целую статью аджике — соусу, без которого не обходится ни одно грузинское застолье.
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Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил о шантаже со стороны сотрудника Госкомитета национальной безопасности.
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В преддверии десятой годовщины признания Россией независимости Южной Осетии президент Анатолий Бибилов перечислил наиболее важные достижения страны.
Суд в Латвии приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина республики к трем годам заключения условно.
Партия "Русский альянс" заявила, что не будет участвовать в процессе импичмента в отношении депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова.
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