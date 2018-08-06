Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии

Смотрите на видео, к чему привело мощное землетрясение в Индонезии, за которым последовали около десяти афтершоков.

Согласно официальному заявлению Туристического управления острова Бали от 6 августа, сильное землетрясение магнитудой 7 баллов и последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла произошло к северу от острова Ломбок.

Основные разрушения коснулись Ломбока, в то время как на Бали пострадали лишь два торговых центра и церковь в районах Денпасара и Куты.

Сообщается о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали, туристы не пострадали.

Международные аэропорты Селапаранг в городе Матарам (Ломбок) и Нгурах Рай в городе Денпасар (Бали) работают в штатном режиме.