Этим котам позавидуют даже люди: смотрите на видео, что они творят

В Сети набирает просмотры видео с котиками на отдыхе, но эти две бестии поражают больше всего. Смотрите на видео, как они развлекаются.

Некоторые животные путешествуют чаще, чем люди. Например, эти два пушистых создания жить не могут без приключений. Хозяин их подобрал на улице, когда они были еще котятами. Поначалу он боялся брать их с собой в дорогу. Но в один прекрасный день укротитель "карликовых" тигров преодолел свой страх…

Сейчас эти зверушки катаются на байдарках, любуются закатом на берегу океана и общаются с тюленями.

А когда вы готовы отправиться в путешествие?

Недавно мы показали, как собака здорово танцует "Цыганочку" вместе со своей хозяйкой. Еще больше забавного видео — в сюжете "Утро с нами!">>>