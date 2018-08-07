Видеофакт: кошки действительно могут предупредить о землетрясении

Это видео неспроста стало вирусным - пушистые питомцы одновременно подали признаки беспокойства за десять секунд до начала землетрясения. Смотрите в ролике, как это было.

На кадрах запечатлено, как кошки мирно спали в разных местах помещения, но в какой-то момент одновременно подняли головы. Спустя 10 секунд произошло землетрясение. "Картинка" была снята камерами видеонаблюдения в Японии. В этой стране землетрясения происходят довольно часто.

По словам автора видео, в результате подземных толчков кошки не пострадали.

Запись уже набрала около 2 миллионов просмотров. Интернет-пользователи активно комментируют видео и делятся похожими историями из жизни собственных домашних животных. Недавно собака красиво станцевала "Цыганочку">>>