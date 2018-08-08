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Мальчик заслонил гуся от ножа и не позволил маме отправить птицу в суп

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Тема:
Утро с нами! (82)
17 0 0

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© Youtube / ViralHog

Видео растрогало пользователей сети — у мальчика золотое сердце, говорят они.

Этот мальчик как будто вышел из детской сказки Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" — он буквально своим телом заслонил любимого гуся от мамы, которая собралась отправить птицу в суп. Женщина несколько раз подходила к гусю с тесаком в руке и вполне понятными намерениями. Однако мальчик отказался покинуть любимца и женщина была вынуждена отступить. Неизвестно, попал ли все же гусь в ощип, но вот поступок малыша растрогал пользователей сети. "У парня золотое сердце", — пишут одни в комментариях. "Хочешь узнать, каким он будет сыном и мужем — посмотри, как ребенок относится к животным" — говорят другие. А недавно 102-летняя бабушка, задувая свечи на торте, потеряла челюсть>>>

Еще позитивные новости  и смешное видео найдете в сюжете "Утро с нами!"

Тема:
Утро с нами! (82)
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