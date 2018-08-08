Церемония аккредитации посла России в Молдове

Новый посол России в Молдове Олег Васнецов назначен указом президента РФ Владимира Путина 2 июля этого года. В понедельник, 6 августа, он передал копии верительных грамот в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Кто он — посол России в Молдове Олег Васнецов>>>

"Пожелал Олегу Владимировичу успехов в качестве главы дипломатической миссии Российской Федерации в Кишиневе. Отметил, что нас ожидает очень плотная повестка дня в ближайшие месяцы", — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским диппредставителем.