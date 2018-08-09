Кошка спасла двухмесячного мальчика и прославилась на весь мир

Двухмесячного мальчика подкинули к мусоропроводу жилого дома в городе Обнинске. Малыша положили в картонную коробку, в которой обитала местная дворовая кошка Машка. Она несколько часов согревала ребенка и мяукала, чем привлекла внимание жильцов дома. Малыша доставили в больницу, где врачи осмотрели его и выяснили, что с ним все в порядке, переохлаждения у него нет. Машка настолько привязалась к ребенку, что очень волновалась, когда его увозили, и некоторое время бежала за машиной скорой помощи. Продолжение истории смотрите на видео.