Известную фотомодель смыло со скалы волной во время съемки

Видео, на котором запечатлено, как фотомодель Кейт Аптон сбила с ног накатившая сзади волна во время съемок на скале в Интернете смотрят до сих пор. Хотя и случился конфуз с девушкой в феврале. Кейт позировала для журнала, прикрывая руками обнаженную грудь. Внезапно на девушку обрушивается волна, смывая ее со скалы в воду. При этом с модели также соскальзывает тяжелая длинная юбка. А недавно стало известно, сколько зарабатывает в Instagram американская модель Кайли Дженнер.

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