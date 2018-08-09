Еженедельный брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Глядя на эти кадры, вспоминается крылатая фраза сатирика Задорнова: "этот народ нельзя победить".
Смотрите на видео, чем могут похвалиться претендентки на звание "Мисс Бум-бум" в 2018 году.
Очень добрая история. Кошка, которая спасла брошенного в подъезде младенца, нашла дом.
Полуобнаженная модель позировала фотографу, стоя на небольшой скале посреди Карибского моря.
Молдавский лидер утвердил налоговую реформу: глава республики пояснил, что еще нужно предпринять властям в этой области.
Президент России Владимир Путин неоднократно демонстрировал свой конструктивный настрой, готовность искать выходы из сложных положений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы, заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Каушанах объявлен день траура в связи с погибшими в аварии под Калугой: четыре жителя этого молдавского города скончались в результате ДТП.
Латвийские рыбные хозяйства вынуждены идти на большие траты, чтобы сохранить популяцию рыбы в своих водоемах.
Министерство сельского хозяйства Литвы планирует выделять средства тем фермерам, которые откажутся от выращивания свиней.
На месте падения ракеты, ошибочно выпущенной истребителем ВВС Испании во время учений, возник пожар.
На севере Беларуси начали выращивать персики, на подходе – урожай мандаринов, инжира и бананов.
Премьер-министр Грузии по случаю десятой годовщины августовской войны 2008 года заявил, что миру на территории страны нет альтернативы.
Вертолетная эскадрилья армейской авиации прибыла с Кубани в Абхазию для учений с подразделениями Российской военной базы и морской пехоты Черноморского флота.
Азербайджан будет дезинфицировать автомобили, въезжающие из Грузии, из-за опасности распространения инфекционных заболеваний животных.
Премьер-министр Никол Пашинян обязал крупные медицинские центры в Армении за свой счет открыть отделения для осужденных.
Какой статус будет у Каспия после саммита в Актау, где главы пяти прибрежных государств подпишут соответствующую конвенцию?
Треснувшая каменная порода на горе Керме-Тоо в Оше представляет угрозу для местных жителей, для решения проблемы создан штаб.
Туристическая полиция, созданная недавно при экологической милиции Таджикистана, помогла американским путешественникам найти кошелек и документы.
С нового учебного года в школах Узбекистана начнут преподавать предмет "История мировых религий".
Минобороны Южной Осетии планирует провести военные сборы с гражданами, находящимися в запасе.
Латвийские рыбные хозяйства вынуждены идти на большие траты, чтобы сохранить популяцию рыбы в своих водоемах.
Министерство сельского хозяйства Литвы планирует выделять средства тем фермерам, которые откажутся от выращивания свиней.
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