Еженедельный брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики

Молдавский лидер утвердил налоговую реформу: глава республики пояснил, что еще нужно предпринять властям в этой области.

В Каушанах объявлен день траура в связи с погибшими в аварии под Калугой: четыре жителя этого молдавского города скончались в результате ДТП.