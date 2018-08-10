Дерзкое ограбление: муравей хотел украсть бриллиант из ювелирного магазина

Насекомое утащило у ювелира драгоценный камень, который выглядит гораздо больше, чем сам муравей.

Не только люди, но и насекомые разбираются в драгоценностях. По крайней мере, об этом можно судить по курьезному инциденту, случившемуся в одной из ювелирных магазинов в Италии. Попытку украсть бриллиант предпринял обычный муравей. Насекомое тащило за собой драгоценный камень, который гораздо больше его по размерам. Усердие, с которым муравей "уводил из-под носа" ювелира бриллиант, поразило автора видеоролика, снимавшего титанические усилия насекомого.

"Представьте себе, что будет, если на ювелирную выставку кто-то привезет свой муравейник", — прокомментировали случившееся в подписи к видео.

Зачем насекомому понадобился бриллиант — остается только догадываться. Как отмечают специалисты, обычный муравей способен поднимать вес в 10 раз превышающий его собственный.