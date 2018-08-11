Зажигательные молдавские танцы на Красной площади

В Росси 11 августа отмечают День физкультурника. Президент Владимир Путин по этому поводу поздравил россиян с этим праздником.

Он отметил, что развитие массового спорта — одна из ключевых, приоритетных задач государства.

"Важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта, ведь спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели", — подчеркнул Путин в послании.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Секреты питания и тренировок от самого сильного человека Молдовы

На этих архивных кадрах запечатлено, как молдавские спортсмены приняли участие во Всесоюзном параде физкультурников в 1945 году, который состоялся на Красной площади.

У каждой союзной республики была своя программу подготовки, свои национальные танцы и спортивные выступления. Для 150 молодых участников от Молдавской ССР было выделено 500 000 рублей на экипировку — спортивную, рабочую и праздничную. В Москве со всех сторон звучали молдавская музыка и песни в исполнении Тамары Чобану. Участники парада подготовили две строевые песни на молдавском языке. А во второй части программы молдавские спортсменыисполнили танцы "Молдовеняскэ" и "Букурия".

С каким размахом отмечали День физкультурника в СССР, можно посомотреть на этом видео