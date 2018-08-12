Гигантское белое облако накрыло пляж в Санта-Круз, вызвав панику у отдыхающих

Создается впечатление, что облако может упасть в любой момент, прокомментировал видео пользователь Nitin Kumar.
Другой пользователь написал: "Это — конец света!".
Огромное облако, неожиданно перекрывшее ясное небо, напугало отдыхающих на пляже в Санта-Круз в Калифорнии.
Создается впечатление, что облако может упасть в любой момент, прокомментировал видео пользователь Nitin Kumar.
Другой пользователь написал: "Это — конец света!".
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