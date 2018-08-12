Звездопад Персеиды в небе над Германией

Астрономы обещают, что этой ночью можно будет увидеть по 60 "падающих звёзд" в час, самые крупные метеоры будут "падать" несколько секунд. Cмотрите онлайн-трансляцию на сайте Sputnik.
Фейерверк, который бывает только раз в 2000 лет, – так говорят астрономы о метеорном потоке Персеиды, смотрите на Sputnik прямую трансляцию.
Астрономы обещают, что этой ночью можно будет увидеть по 60 "падающих звёзд" в час, самые крупные метеоры будут "падать" несколько секунд. Cмотрите онлайн-трансляцию на сайте Sputnik.
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