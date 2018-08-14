Жестокое нападение крокодила на дрессировщика попало на видео

Дрессировщик в Таиланде решил показать зрителям свою смелость и отвагу: он продемонстрировал зрителям трюк с засовыванием руки в раскрытую пасть рептилии, однако в какой-то момент что-то пошло не так, и недовольное животное резко сомкнуло челюсти.

Выступления дрессировщиков с крокодилами — явление для Таиланда обычное, однако нападение рептилий на людей до сих пор предсказать крайне сложно.

В интернете набирает популярность видео нападения крокодила на дрессировщика, который решил засунуть руку ему в пасть, чтобы удивить зрителей.

© Video: Youtube / Смертельная схватка леопарда и варана попала на видео

Инцидент произошел в городе Чианграй. Мужчина демонстрировал зрителям трюк с засовыванием руки в раскрытую пасть рептилии. В какой-то момент недовольное животное резко сомкнуло челюсти.

Спустя несколько секунд жертве удалось вырвать конечность из зубов крокодила. Мужчина смог подняться на ноги, рептилию сразу стал отвлекать напарник дрессировщика. И покусанный крокодилом успел отойти на безопасное расстояние от хищника.

По словам владельца крокодильей фермы, пострадавшему оказали медицинскую помощь, и в течение нескольких недель он сможет вернуться к работе.

Что же так разозлило крокодила — неизвестно. С другой стороны, хищник — есть хищник, как бы его не приручил человек…