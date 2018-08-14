Когда кот умнее "наперсточника": ни одного промаха за игру - видео

У этого кота просто невероятный талант к игре в напёрстки. Хозяин прячет металлический шарик в одном из стаканов, перемешивает их, а кот со 100% попаданием отгадывает в каком именно оказывается предмет.
Вообще-то удивляет не то, что пушистый питомец отгадывает, где шарик, — слух, понятное дело, у него идеальный. Забавно другое — как он догадывается, что именно нужно делать?
Жаль, что в 90-х, когда игра в наперсток была популярна у вокзальных мошенников, никто не догадался
брать с собой домашних любимцев. Сколько бы разоблачений было бы!
Еще больше точных попаданий в цель и позитивных новостей смотрите в сюжете "Утро с нами!"