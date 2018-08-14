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Момент обрушения моста в Генуе попал на видео

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© Facebook / Polizia di Stato

Смотрите на видео кадры очевидца, снявшего момент обрушения моста в итальянской Генуе.

Как видно на съемке, обрушению предшествовала вспышка. По некоторым данным, это могла быть молния. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Трагедия произошла на автостраде на севере Италии. У моста отсутствует пролет длиной до двух сотен метров. Его высота в месте обрушения составляла около сотни метров.

Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали по меньшей мере семь человек, заявил замглавы итальянского Минтранса Эдоардо Рикси. При этом медики сообщали о "десятках погибших". СМИ, со ссылкой на источники в МВД, пишут об 11 погибших.

Как сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, в разборах завалов и спасении пострадавших участвуют около 200 пожарных. 

Министерство иностранных дел Молдовы уточняет информацию о том, пострадали ли граждане нашей страны при обрушении моста в Италии. В данный момент на месте крушения проходит спасательная операция, точной информации о погибших и пострадавших пока нет, пояснили Sputnik во внешнеполитическом ведомстве страны. 

 

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