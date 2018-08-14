Момент обрушения моста в Генуе попал на видео

Как видно на съемке, обрушению предшествовала вспышка. По некоторым данным, это могла быть молния. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Трагедия произошла на автостраде на севере Италии. У моста отсутствует пролет длиной до двух сотен метров. Его высота в месте обрушения составляла около сотни метров.

Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали по меньшей мере семь человек, заявил замглавы итальянского Минтранса Эдоардо Рикси. При этом медики сообщали о "десятках погибших". СМИ, со ссылкой на источники в МВД, пишут об 11 погибших.

Как сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, в разборах завалов и спасении пострадавших участвуют около 200 пожарных.

Министерство иностранных дел Молдовы уточняет информацию о том, пострадали ли граждане нашей страны при обрушении моста в Италии. В данный момент на месте крушения проходит спасательная операция, точной информации о погибших и пострадавших пока нет, пояснили Sputnik во внешнеполитическом ведомстве страны.