Пилот направил самолет в дом, где находились его жена и сын

Американец Дуэйн Юд врезался на самолете в собственный дом в городе Пейсон, штат Юта, вскоре после того, как его задержали и допросили по подозрению в домашнем насилии - смотрите на видео последствия столкновения.

По информации телеканала CBS, в результате случившегося Юд скончался. Его жена и ребенок, находившиеся в момент трагедии в доме, не пострадали.

Сообщается, что Юд был опытным пилотом и имел доступ к двухмоторному легкому самолету Cessna 525.

В минувшее воскресенье мужчину задержали за нападение на жену, допросили и отпустили под залог. После этого он собрал вещи и покинул дом, но вскоре вернулся на самолете.

Расследование инцидента ведут Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.