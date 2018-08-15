В США спасли девушку в свадебном платье из тонущего автомобиля

Проливные дожди с грозами и сильным ветром обрушились в выходные на северо-восток США, вызвав серьезные наводнения. Как сообщает Abc-News, дожди лили всю субботу, 11 августа, и продолжились в воскресенье, хотя и не такие интенсивные. В некоторых городах затопило улицы, пришлось отменить авиарейсы.

В одном из городов очевидцы сняли на видео, как спасают невесту в свадебном наряде из стремительно уходящей под воду машины. К счастью для новобрачной, автомобиль был с люком в крыше, и через него девушка вылезла наружу и перебралась на крышу стоящего рядом полицейского джипа. На этом этапе спасательной операции платье невесты похоже не пострадало. А вот что было дальше – история умалчивает, сообщает "Пятый канал".