Улетное видео: этот дедушка запросто даст фору молодежи

Пенсионер Дамир Жунушов дважды в день занимается физкультурой на стадионе Бишкека: он, благодаря тренировкам, сформировал такое тело, что многие молодые мужчины ему завидуют, а женщины не могут отвести глаз.

Этот 67-летний мужчина сумел остановить время. Он запросто может отжаться, пробежать несколько кругов на стадионе и подтянуться на турникете. Пенсионер Дамир Жунушов привык собирать восхищенные взгляды и мужчин, и женщин: спортсмены, как правило, оборачиваются, потому что восхищены телосложением. А женщины не скрывают своих симпатий.

Мужчина начал заниматься спортом 18 лет назад, когда ему исполнилось 50.

"Марафонец Петр Чесноков тогда подарил мне книгу с советами о том, как прожить до 100 лет. Она мотивировала меня на занятия воркаутом. Я не трачу на тренировки ни сома, занимаюсь там, где есть турники", — рассказал пенсионер, которого цитирует Sputnik Кыргызстан.

Смотрите мотивирующее видео от пенсионера. Он своим примером хочет показать каждому, что, победив лень, можно и в преклонном возрасте быть в прекрасной физической форме.