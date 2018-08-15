Еженедельный брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Пожарные, тушившие возгорание в британском графстве Дербишир, стали очевидцами необычного атмосферного явления — огненного торнадо. Смотрите на видео, как это было.
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Американец Дуэйн Юд врезался на самолете в собственный дом в городе Пейсон, штат Юта, вскоре после того, как его задержали и допросили по подозрению в домашнем насилии - смотрите на видео последствия столкновения.
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Пока решается вопрос о дальнейшей судьбе сестер Хачатурян, убивших своего отца, брат арестованных сделал заявление, проливающее свет на изуверскую, по словам юноши, натуру их общего родителя.
Молдавский премьер-министр Павел Филип поручил помочь гражданам республики, пострадавшим на стройке в Санкт-Петербурге.
Sputnik вспоминает, как 15 августа 1990 года в автокатастрофе трагически погиб лидер группы "Кино" Виктор Цой.
Латвия и Румыния остались последними государствами в Евросоюзе, где новорожденные не могут получить доступ к донорскому грудному молоку.
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Стала известна дата слушаний по спору между Литвой и "Газпромом" о ценах на газ в апелляционном суде Стокгольма.
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