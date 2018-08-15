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Не стало Эдуарда Успенского

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Известный советский и российский детский писатель Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет.

Успенский умер 14 августа в своем доме в деревне Пучково, в Троицком административном округе Москвы (территория т.н. Новой Москвы) в присутствии жены, Елены Успенской.

Недавно писатель вернулся из Германии, где проходил очередной курс лечения. Он чувствовал себя плохо, но надеялся на выздоровление. Известно, что состояние Эдуарда Николаевича резко ухудшилось девятого августа — литератор потерял сознание, и его супруга вызвала скорую. Врачи предложили госпитализацию, но писатель предпочел остаться дома. Успенский последние годы жизни страдал от тяжелого заболевания, ряд СМИ утверждает, что речь идет о раке.

Успенский — автор книг "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино" и других знаменитых произведений. Идеи многих из них стали основой для советских и российских анимационных фильмов, а персонаж Чебурашка обрел культовую популярность даже в Японии. Стоит отметить, что Успенский сам написал сценарии к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многих других.

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