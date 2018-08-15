Очевидец снял неожиданный прыжок бейсджампера

Смотрите на видео, как бейсджампер совершил прыжок с 52-этажного жилого небоскреба на улице Мосфильмовской.

На кадрах видно, как парашют некоторое время парит над жилыми домами и затем медленно идет на снижение.

По словам очевидца, снявшего видео, всего экстремалов было трое.