Очевидец снял неожиданный прыжок бейсджампера

На кадрах видно, как парашют некоторое время парит над жилыми домами и затем медленно идет на снижение.
По словам очевидца, снявшего видео, всего экстремалов было трое.
Смотрите на видео, как бейсджампер совершил прыжок с 52-этажного жилого небоскреба на улице Мосфильмовской.
На кадрах видно, как парашют некоторое время парит над жилыми домами и затем медленно идет на снижение.
По словам очевидца, снявшего видео, всего экстремалов было трое.
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