Мир сходит с ума: 93-летний дедушка сыграл в модный флешмоб Kiki challenge - видео

Никто не ожидал, что человек в таком почтенном возрасте может поддаться модному увлечению: смотрите на видео, что же произошло.

Новое развлечение, известное "как лесной пожар", распространяется в мире, опутанном социальными сетями. Совсем недавно человечество переболело флешмобами Harlem shake (когда один участник увлекает остальных танцевальной истерикой) и Ice Bucket challenge (обливание ледяной водой) — десятки и сотни видео появлялись в соцсетях каждый день. И вот — новая "зараза".

Это называется Kiki challenge — когда человек выпрыгивает из движущегося автомобиля и танцует на дороге рядом с машиной, а изнутри его снимают через открытую дверь. Согласитесь, это звучит глупо — но такое видео показалось очень забавным пользователям интернета. В соцсети хлынули видео, где авторы танцуют на покрытых грязью сельских дорогах и на скоростных магистралях.

До последнего времени так развлекались исключительно молодые люди, и это начало приедаться. Видео, на которых принявшие "вызов" авторы терпят неудачу, стали едва ли ни популярнее "классических" образцов флешмоба.

Однако несколько дней назад в Youtube появилось видео, которое буквально взорвало сообщество любителей этого развлечения. На нем рядом с машиной танцует… 93-летний дедушка.

"Это видео моего девяностотрехлетнего прадедушки, который решил принять участие в "Kiki challenge", — пишет автор видео. — Он думает, что это весело, так что я посчитал, что пусть он делает, что хочет. Прадедушка быстро согласился, потому что регулярно занимается танцами и всегда готов к дурацким приключениям!"

У Kiki Challenge уже сотни тысяч последователей. Такие видео из разных стран буквально заполонили интернет. Их настолько много, что это привлекло внимание полиции. Эксперты предлагают квалифицировать флешмоб как "опасное вождение", а пойманным на дороге любителям "лайков" в соцсетях грозит наказание.