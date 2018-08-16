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Горячие красотки из Сибири взбудоражили сеть — любовью, комсомолом и весной

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© Youtube / string trio SILENZIUM

Был ли в СССР секс — в новом ролике знаменитого струнного трио Silenzium появилась интимная сцена.

Три россиянки из музыкального струнного трио Silenzium прославились в интернете после первых же роликов, опубликованных на Youtube. Девушки мгновенно завоевали любовь пользователей соцсетей. В их клипах симфонические аранжировки популярных песен удачно сочетаются с музыкальным мастерством, отличной режиссурой и, что не является секретом — с очарованием юных исполнительниц.

Славу и миллионы просмотров на Youtube скрипачкам принесли клипы "И вновь продолжается бой" и "Мурка", а благодаря каверу на песню "I Was Made For Lovin' You" легендарной рок-группы Kiss, популярность русских девушек со скрипками и виолончелью начала стремительно расти и в англоязычном сегменте интернета.

Новый клип группы Silenzium сняли на деньги, собранные в интернете поклонниками трио из Новосибирска. Необходимые для съемок 50 тысяч рублей (около 700 евро) собрали всего за тридцать часов на краудфандинговой площадке Boomstarter.

Главных героинь традиционно сыграли сами участницы трио, вместе с ними в съемках участвовали непрофессиональные актеры. Клип был снят на одном из новосибирских заводов, так что на декорациях удалось сэкономить.

"Вокальную партию исполняет солистка Новосибирской филармонии Татьяна Костина, а оркестр собрали из студентов консерватории. Сценарий написали сами", — рассказала российским журналистам Наталья Григорьева, ведущая солистка трио.

Обычно клипы Silenzium целомудренны, как прямая трансляция со скрипичного концерта. Однако в ролике "Любовь, комсомол и весна" впервые появилась эротическая сцена, что только подстегнуло интерес к творчеству группы.

Группа Silenzium была создана в 2004 году студентами Новосибирской консерватории.

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