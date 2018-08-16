17:56 16 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.80
  • USD16.61
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Видео

СтопХам по нему плачет: в Кишиневе водитель повел машину на заграждения

Получить короткую ссылку
11310

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Osmatesco

Если перефразировать один священный текст, то легче верблюду пролезть через игольное ушко, чем кишиневскому водителю выехать с тротуара - смотрите видео.

В Кишиневе, на Рышкановке корреспондент Sputnik стал свидетелем забавной ситуации.

Водитель дорогой иномарки в истовом стремлении покинуть территорию тротуара силился проехать между двух стоявших близко к друг другу каменных вазонов с растительностью.

Автомобилисту помогали другие люди, стоявшие снаружи и регулировавшие его "проход между Сциллой и Харибдой".

Все это происходило на Московском проспекте близ круговой развязки с улицами Киевской, Богдана Воевода и Алеку Руссо.

"За кадром" остались возмущенные комментарии прохожих, касавшиеся наглого, по их мнению, поведения водителя дорогой машины. Кое-кто из очевидцев заметил, что такими темпами мыслящие люди в Молдове скоро уж точно станут обуреваемы классовой ненавистью и вернутся к прикладному пониманию трудов Маркса и других идеологов левого движения.

По теме

Кредо Алины Зоти – паркуюсь, как хочу
"Паркуется как Бог" – это не про кишиневских водителей
Как мега-наглые водители паркуются в Кишиневе
Самозахват тротуара в кишиневском парке: как паркуются хамы
Теги:
заграждение, стоп-хам, тротуар, автомобиль, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • По традиции посол и абитуриенты выпустили в небо разноцветные воздушные шарики
    Ученья свет

    В то время как в Латвии запрещают образование на русском языке, Россия увеличивает число квот для латвийских абитуриентов.

  • Бедность, пустой кошелек
    Неутешительные данные

    Департамент статистики Литвы опубликовал сведения о количестве жителей страны, проживающих за чертой бедности.

  • Фанаты Атлетико у стадиона
    Большой футбол

    В Таллинне завершился матч Суперкубка УЕФА. Как преобразился город с приездом иностранных болельщиков — в материале Sputnik Эстония.

  • В Китае открылся сетевой магазин белорусских товаров
    Сделано в Беларуси

    Магазин сети белорусских товаров торжественно открылся в китайской провинции Гуйчжоу: на прилавках молочка, алкоголь и бакалея.

  • Автомобили с флагами России и Грузии
    "Стеклянный потолок"

    Доцент кафедры политологии Финансового университета рассуждает о том, как Москва и Тбилиси могут выйти из тупика, в который их завела политика.

  • Археология
    Судьба археолога

    Абхазский ученый-археолог рассказал, какими качествами должны обладать представители этой профессии, почему они работают как проклятые и чем сегодня живет археология в республике.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок фотографа Кристины Макеевой из серии Девушка в платье, снятый в Венеции, Италия
Фантастические фото: "девушка в платье" в антураже разных стран
Огненный торнадо
Огненный торнадо поразил всех, кто его увидел - видео
Район обрушения моста в Генуе – инфографика
Обрушение моста в Генуе - инфографика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться