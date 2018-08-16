СтопХам по нему плачет: в Кишиневе водитель повел машину на заграждения

Если перефразировать один священный текст, то легче верблюду пролезть через игольное ушко, чем кишиневскому водителю выехать с тротуара - смотрите видео.

В Кишиневе, на Рышкановке корреспондент Sputnik стал свидетелем забавной ситуации.

Водитель дорогой иномарки в истовом стремлении покинуть территорию тротуара силился проехать между двух стоявших близко к друг другу каменных вазонов с растительностью.

Автомобилисту помогали другие люди, стоявшие снаружи и регулировавшие его "проход между Сциллой и Харибдой".

Все это происходило на Московском проспекте близ круговой развязки с улицами Киевской, Богдана Воевода и Алеку Руссо.

"За кадром" остались возмущенные комментарии прохожих, касавшиеся наглого, по их мнению, поведения водителя дорогой машины. Кое-кто из очевидцев заметил, что такими темпами мыслящие люди в Молдове скоро уж точно станут обуреваемы классовой ненавистью и вернутся к прикладному пониманию трудов Маркса и других идеологов левого движения.