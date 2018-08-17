Видео: как койот наслаждался игрой в мяч

Койот, наслаждающийся игрой в мяч, был пойман на камеру одним из жителей канадской провинции Онтарио: смотрите на видео, как резвилось животное.

Съемка происходила в разгар дня, и некоторые пользователи соцсетей предположили, что койот является носителем бешенства: обычно эти животные, поселившись неподалеку от человека, днем прячутся, а на охоту выходят только в темноте.

В дикой природе койоты одинаково эффективно используют любое время суток; и даже в непосредственной близости от людей эти хищники способны вести активный образ жизни днем. Тем не менее приближаться к ним не следует: хотя в истории зафиксировано всего два случая летального исхода от нападения койота на человека, в случае атаки голодного животного достаточно высок риск получить травмы.