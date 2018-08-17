13:38 17 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.64
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Страшная цепная авария в Краснодарском крае - видео

Получить короткую ссылку
42 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / ВОКРУГ СВЕТА

На трассе Краснодар-Ейск произошло ДТП со смертельным исходом.

Один человек погиб в результате аварии на автостраде в Тимашевском районе Краснодарского края России, еще двое пострадали.

По данным ГИБДД, камера видеорегистратора запечатлела столкновение на встречной полосе. Грузовая фура съехала в кювет, рассыпав на дорогу горбыль (боковая часть бревна, с одной стороны выпуклая — прим. ред.). С грузовика также слетел тент, который накрыл лобовое стекло ехавшего навстречу большегруза с полуприцепом. Его водитель не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя габаритными и двумя легковыми машинами.

По теме

Тело гражданина Молдовы, умершего после аварии под Калугой, привезли домой
Что известно о седьмом молдаванине, погибшем в ДТП под Калугой
"Черная среда" в Приднестровье: пять аварий, есть жертвы
Опубликованы страшные кадры последствий ночной аварии в Молдове
Теги:
фура, трагедия, трасса, автомобиль, гибель, ДТП, авария, Ейск, Краснодарский край, Краснодар, Россия, Бедствия и чрезвычайные происшествия
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

  • Койот, наслаждающийся игрой в мяч, был пойман на камеру одним из жителей канадской провинции Онтарио
    Последнее обновление: 06:19 17.08.2018
    06:19 17.08.2018

    Видео: как койот наслаждался игрой в мяч

    Койот, наслаждающийся игрой в мяч, был пойман на камеру одним из жителей канадской провинции Онтарио: смотрите на видео, как резвилось животное.

    138
  • Во Вьетнаме обнаружено загадочное морское существо с огромным количеством щупалец
    Последнее обновление: 05:31 17.08.2018
    05:31 17.08.2018

    Во Вьетнаме нашли загадочное существо с огромным количеством щупалец

    Существо выловил туристический гид в провинции Кинь-Джианг. Удивившись находке, мужчина показал ее местным жителям: смотрите на видео, как выглядит этот загадочный "пришелец".

    171
  • В Кишиневе автомобиль застрял на тротуаре между заграждениями
    Последнее обновление: 16:49 16.08.2018
    16:49 16.08.2018

    СтопХам по нему плачет: в Кишиневе водитель повел машину на заграждения

    Если перефразировать один священный текст, то легче верблюду пролезть через игольное ушко, чем кишиневскому водителю выехать с тротуара - смотрите видео.

    216
  • В Австралии выпал снег
    Последнее обновление: 11:34 16.08.2018
    11:34 16.08.2018

    В августе в Австралии выпал снег

    Главная особенность климата Австралии в том, что лето начинается в декабре, а зима – в июне. Удивительно, не так ли? На самом деле такая отличительная черта свойственна всем странам, которые расположены в Южном полушарии.

    577

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Во время дебатов евродепутату дается всего лишь одна минута, и за это время приходится быть очень и очень убедительным
    "Здесь не Россия"

    Латышские националисты напали на машину евродепутата, принимавшего участие в автопробеге "За русские школы".

  • Дни города в Вильнюсе
    Наименее лояльная

    Литва вошла в список стран, наиболее активно противостоящих России, согласно рейтингу стран Евросоюза.

  • Перевод часов
    Вечное лето

    Комиссия парламента Эстонии по делам ЕС поддержала отказ от перевода часов, уточнив, что предпочтительней будет остаться на летнем времени.

  • Горожане на одной из центральных улиц Баку
    Кривая демографии

    Численность населения Азербайджана приближается к 10-миллионной отметке. Какие данные привел Госкомитет статистики республики?

  • Врачи кардиологического отделения
    Вам в Армению!

    Известный российский хирург рассказал, в каких случаях отправляет пациентов на лечение в Армению.

  • Иглы
    Найти иголку

    Пациентка Павлодарского онкологического диспансера подала в суд на врача, который во время операции оставил в ее теле медицинскую иглу.

  • Свалка
    Жесткие меры

    Премьер Южной Осетии предложил привлечь к борьбе с незаконными свалками твердых бытовых отходов и строительного мусора силовые структуры.

  • Во время дебатов евродепутату дается всего лишь одна минута, и за это время приходится быть очень и очень убедительным
    "Здесь не Россия"

    Латышские националисты напали на машину евродепутата, принимавшего участие в автопробеге "За русские школы".

  • Дни города в Вильнюсе
    Наименее лояльная

    Литва вошла в список стран, наиболее активно противостоящих России, согласно рейтингу стран Евросоюза.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок фотографа Кристины Макеевой из серии Девушка в платье, снятый в Венеции, Италия
Фантастические фото: "девушка в платье" в антураже разных стран
В Кишиневе автомобиль застрял на тротуаре между заграждениями
СтопХам по нему плачет: в Кишиневе водитель повел машину на заграждения
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
История расширения НАТО: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться