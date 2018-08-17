Страшная цепная авария в Краснодарском крае - видео

Один человек погиб в результате аварии на автостраде в Тимашевском районе Краснодарского края России, еще двое пострадали.

По данным ГИБДД, камера видеорегистратора запечатлела столкновение на встречной полосе. Грузовая фура съехала в кювет, рассыпав на дорогу горбыль (боковая часть бревна, с одной стороны выпуклая — прим. ред.). С грузовика также слетел тент, который накрыл лобовое стекло ехавшего навстречу большегруза с полуприцепом. Его водитель не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя габаритными и двумя легковыми машинами.