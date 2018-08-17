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Жена не отпустила на рыбалку, но муж нашел выход - видео

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© video: Youtube / Andy Andy

Многим мужчинам наверняка знакома ситуация, когда жены запрещают им делать то, что им хочется, а этот парень нашел идеальный способ добиться своего.

Видео начинается с того, что молодой парень по телефону договаривается с другом о том, что они поедут на рыбалку, откуда вернутся вечером следующего дня.

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Но тут в разговор вступает жена, напоминая ему о том, что у них были другие планы. Никакие аргументы мужчине не помогают, и тогда он находит гениальный выход из сложившейся ситуации.

Жена жестоко проучила своего мужа-ревнивца — видео>>>

Добиться своей цели ему помогает популярный "Kiki challenge". Как, спросите вы? Смотрите на видео.

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Теги:
Kiki challenge, муж, жена, рыбалка
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