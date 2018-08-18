В Париже фанаты кикбоксинга напали и избили противника своего кумира

В Париже, на соревнованиях Glory 42, двое болельщиков избили противника своего кумира.

Кикбоксер из Нидерландов Мертел Гроенхарт нокаутировал своего соперника — армянского спортсмена Арута Григоряна. Тот пропустив удар, повернулся спиной к голландцу и направился в свой угол.

Правда, такое поведение бойца несколько странно, поскольку судья поединок не останавливал. Поэтому Гроенхарт воспользовался этим моментом и сильнейшим ударом сзади отправил армянина на канвас.

Голландец, конечно, не погрешил против правил, но вряд ли его поступок можно назвать порядочным. По крайней мере, так решили два фаната армянского кикбоксера. Когда Гроенхарт отмечал свою победу, мужчины выбежали на ринг и принялись жестоко избивать спортсмена.